São Paulo será julgado por cantos homofóbicos contra Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar o São Paulo por causa de cantos homofóbicos no clássico contra o Corinthians. O episódio aconteceu no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor foi denunciado dois artigos e pode receber multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

A súmula do clássico não registrou qualquer referência aos cantos homofóbicos. Contudo, o Corinthians apresentou uma Notícia de Infração para denunciar os gritos. Dessa forma, o clube utilizou vídeos publicados nas redes sociais para fazer a denúncia. Assim, o STJD denunciou o São Paulo nos artigos 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no 135 do Regulamento Geral de Competições.