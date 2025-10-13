Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo será julgado por cantos homofóbicos contra Corinthians

São Paulo será julgado por cantos homofóbicos contra Corinthians

Episódio aconteceu no clássico do dia 19 de julho, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar o São Paulo por causa de cantos homofóbicos no clássico contra o Corinthians. O episódio aconteceu no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor foi denunciado dois artigos e pode receber multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

A súmula do clássico não registrou qualquer referência aos cantos homofóbicos. Contudo, o Corinthians apresentou uma Notícia de Infração para denunciar os gritos. Dessa forma, o clube utilizou vídeos publicados nas redes sociais para fazer a denúncia. Assim, o STJD denunciou o São Paulo nos artigos 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no 135 do Regulamento Geral de Competições.

O artigo 243-G fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Dessa forma, a pena prevê suspensão de 120 a 360 dias para o responsável pelos cantos, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Já o artigo 135 do RGC considera de “extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes e profissionais dos clubes, atletas, técnicos, membros de Comissão Técnica, torcedores e equipes de arbitragem em competições organizadas e coordenadas pela CBF”. Portanto, a pena também é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar