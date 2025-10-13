Romero agrada e há a chance de assumir nova posição no Internacional

A chegada da nova comissão técnica da família Díaz provocou uma reviravolta na condição de Óscar Romero no Internacional. O paraguaio foi titular em duas das últimas partidas da equipe e há a probabilidade em mudar de posição. Afinal, Ramón tinha o desafio de encontrar o substituto ideal para Carbonero. O comandante testou o meio-campista no setor ofensivo em jogo-treino, no último sábado (11), no CT Parque Gigante. O desempenho contra o Gaúcho de Passo Fundo agradou e vira p principal candidato a assumir a vaga no duelo contra o Mirassol. Vale relembrar que Carbonero está a serviço da seleção colombiana junto com Borré durante a Data Fifa. Pela longa viagem de volta ao Brasil em um curto intervalo de tempo, a dupla não terá condições de estar disponível para o próximo compromisso do Inter. Ao lado do zagueiro Gabriel Mercado, o paraguaio é o homem de confiança do treinador argentino.

Isso porque ele conviveu com ambos os atletas em outros trabalhos. Ramón e Emiliano conhecem Óscar do período em que estiveram no comando da seleção do Paraguai entre 2014 e 2016. Velhos conhecidos da comissão técnica Assim que a família Díaz assumiu o comando do Internacional apostaram na confiança que conservam em Romero. A nova gestão esteve à frente da equipe em três jogos e o meio-campista esteve entre os 11 iniciais em duas ocasiões. Especificamente no setor que está mais acostumado a atuar o meio de campo. Entretanto, a sua terceira presença no time seria dessa vez como atacante. Romero passou a ter maior minutagem no Colorado exatamente após a chegada da família Díaz, sendo inclusive titular na estreia da nova comissão técnica, o empate com o Juventude, em Caxias do Sul. O paraguaio seguiu entre os 11 iniciais no compromisso seguinte contra o Corinthians, mas foi substituído no intervalo com a derrota parcial. Nos dois jogos, aliás, houve também uma mudança de esquema tático para o 4-4-2 com os meio-campistas posicionados em losango.