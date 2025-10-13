Rollheiser aposta em sequência dentro casa para recuperação do Santos no Brasileirão

Argentino afirmou que o time está preparado para o clássico contra o Corinthians e que conseguiu trabalhar bem durante a Data Fifa

Além do confronto contra o rival, o Santos terá mais uma partida dentro de casa, contra o Vitória, na sequência. Para o meia-atacante Rollheiser, o time precisa aproveitar bem essa oportunidade para conseguir subir na classificação.

O Santos está em reta final de preparação para o clássico contra o Corinthians , que acontece nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro. Na 16ª colocação, com 28 pontos, o Peixe tenta se afastar da zona de rebaixamento.

“São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são jogos importantes para nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar e conseguir subir na tabela. Mas primeiro temos que fazer um bom jogo contra o Corinthians e só depois pensar no Vitória”, ressaltou.

Durante a pausa da Data Fifa, o Peixe teve uma semana livre de preparação. O argentino afirmou que o time aproveitou o tempo livre para corrigir os erros que teve nas últimas partidas e enfatizou que o Santos está mais preparado que nunca.

“Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. E estamos nos preparando bem para quarta-feira, que é uma partida importante, um clássico, e contando com o apoio da nossa torcida. Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians”, pontuou.