Qatar x Emirados Árabes Unidos: onde assistir e escalações

Cataris foram sede da última edição do Copa e tentam garantir a vaga no próximo Mundial, enquanto os Emirados tentam voltar ao torneio
Ao redor do mundo, as Eliminatórias seguem a todo vapor e terão momentos decisivos para conhecer as seleções que estarão na próxima Copa do Mundo. Assim, Qatar e Emirados Árabes Unidos medem forças, nesta terça-feira (14), às 14h15 (de Brasília), pela 3ª rodada da competição asiática, no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha.

Dessa forma, o confronto é uma verdadeira final pelo Grupo A das Eliminatórias da Ásia. Afinal, os visitantes jogam pelo empate e lideram com três pontos, enquanto os donos da casa necessitam urgentemente do triunfo para embolar a chave, visto que soma um ponto.

Quem vencer, se classifica de forma direta para a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, quem perder, se classificará para mais uma repescagem e enfrentará o segundo colocado do Grupo B, que pode ser a Arábia Saudita ou Iraque.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (14) terá a transmissão do do ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Qatar

Sede da última edição do Mundial, a seleção tem no banco de reservas o espanhol Julen Lopetegui, que treinou a Fúria e o Real Madrid. Assim, o desafio é vencer em casa e garantir a vaga em mais uma edição do maior torneio de seleções. Os cataris estão em desvantagem, pois ficará no empate, sem gols, com o Omã, que perdeu para o Emirados e não tem chance de classificação.

Como chega o Emirados Árabes Unidos

Os comandados do técnico Olaroiu Cosmin necessitam apenas de um empate para voltar a Copa do Mundo. Algo que não acontece desde 1990, quando esteve no Mundial da Itália, sob o comando de Parreira. Nesse sentido, a seleção tem na frente um brasileiro naturalizado, que é a esperança de gols. Trata-se de Caio Lucas, que, inclusive, estufou a rede no triunfo sobre Omã.

Por fim, o jogador passou pela base do São Paulo e do América-SP e quase desistiu do futebol. Contudo, foi convidado para jogar por uma escola no Japão, onde ficou entre 2011 e 2016 e iniciou sua carreira na Ásia.

QATAR X EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

3ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo-2026
Data-Hora: terça-feira, 14/10/2025, às 14h15 (de Brasília).
Local: Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha (QAT)
QATAR:Abunada, Ayoub Al Oui, Pedro, Boualem Khoukhi e Brake; Boudiaf, Madibo, Edmilson Junior e Ahmed Al Ganehi; Akram Afif e Mohamed Al-Mannai. Técnico: Julen Lopetegui.
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: Khalid Essa, Meloni, Lucas Pimenta, Kouadio e Ruben Amaral; Fabio Lima, Majed Hassan, Abdalla Ramadan Bekheet, Yahya Al-Ghassani; Nicola Gimenez e Caio Lucas. Técnico: Olaroiu Cosmin

