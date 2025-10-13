PSG quer destaque da Roma e prepara investimento milionário

Campeão da Champions planeja oferta de 60 milhões de euros por meio-campista que vem se destacando na boa fase da equipe italiana

O PSG, atual campeão da Champions, está de olho em Manu Koné, meio-campista de 24 anos que atua pela Roma e pela seleção francesa. De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o clube parisiense estaria disposto a investir cerca de 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) na contratação.

Koné chegou à Roma em 2024, vindo do Borussia Mönchengladbach, em uma negociação avaliada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Desde então, tornou-se peça importante da equipe, sendo titular em todas as partidas da Roma na atual temporada do Campeonato Italiano e ajudando o time na briga pelo G-4.

A Roma é a atual vice-líder do Italiano, com os mesmos 15 pontos do líder Napoli. Ambos os times têm cinco vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas, mas os atuais campeões levam vantagem no saldo de gols.

