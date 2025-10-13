Portugal x Hungria: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção de Cristiano Ronaldo pode se garantir matematicamente na Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (14/10); saiba como / Crédito: Jogada 10

Uma das principais seleções que jamais ergueu o troféu da Copa do Mundo, Portugal terá a oportunidade de selar a vaga para mais uma edição do Mundial. Será nesta terça-feira (14/10), quando recebe a Hungria, no José Alvalade, em Lisboa, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias. Para garantir a classificação com duas rodadas de antecedência, os portugueses precisam vencer o duelo das 15h45 (de Brasília) enquanto torcem para um tropeço da Armênia contra a Irlanda, em jogo que ocorre simultaneamente, em Dublin (IRL).

LEIA MAIS: Estêvão pode se aproximar de Pelé em lista histórica da Seleção Como chega Portugal Portugal chega como uma das poucas seleções com 100% de aproveitamento em suas chaves. Os comandados de Roberto Martínez, afinal, surgem na ponta do Grupo F. São nove pontos em nove possíveis, podendo chegar a 12 e selar a classificação antecipada. Na última rodada, Cristiano Ronaldo perdeu pênalti em jogo contra a Irlanda, mas, graças a um gol tardio de Ruben Neves, Portugal conseguiu vencer por 1 a 0, mantendo-se 100% na competição. Roberto Martínez, aliás, pode contar com o retorno de João Félix, ausente contra a Irlanda por problemas musculares. A notícia chega como um alento após os cortes de Rafael Leão e Gonçalo Inácio.

Como chega a Hungria Fora da Copa do Mundo desde 1986, a duas vezes vice-campeã Hungria quer retornar ao principal torneio do planeta. Atualmente, a equipe treinada pelo italiano Marco Rossi surge na segunda posição do Grupo F, com quatro pontos – um a mais que a Armênia, terceira colocada. Assim, visa pontuar para não ficar para trás na chave. Sua última partida, aliás, foi em vitória por 2 a 0 exatamente sobre os armênios, em solo húngaro. Lukacs e Gruber marcaram os gols do jogo. Rossi, então, recheou a seleção portuguesa de elogios em coletiva prévia ao jogão desta terça.