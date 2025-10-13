Noriega retorna ao Brasil e vira opção no Grêmio para duelo contra o São Paulo

Volante estava a serviço da Seleção do Peru durante a Data Fifa. Aravena também volta ao Imortal, mas reclama de incômodo muscular / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes conta com o retorno do meio-campista Erick Noriega ao Grêmio após o período em que esteve a serviço da seleção do Peru. Assim, o jogador retoma aos treinos no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira (13). Deste modo, passa a ser novamente alternativa no Imortal já para o compromisso seguinte contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (16). O atacante Aravena também já se reapresentou, mas apontou incômodos musculares e o departamento médico fará uma reavaliação. Como os dois estavam com suas respectivas seleções, perderam o período livre de treinos durante a Data Fifa no CT Luiz Carvalho.

Ao mesmo tempo que Noriega estava com o Peru, Aravena defendia o Chile. Inclusive, as duas equipes nacionais se enfrentaram, na última sexta-feira (10). Entretanto, apenas Erick esteve em campo na derrota por 2 a 1 do Peru. Aravena foi ausência exatamente pelas dores musculares no adutor da coxa. Com isso, a preferência da comissão técnica do Chile foi por vetá-lo. Grêmio ganha “reforços” vindos do departamento médico Além da volta da dupla de estrangeiros, o treinador também terá à disposição o volante Cuéllar e o centroavante Carlos Vinícius contra o São Paulo. Os dois já estiveram em campo na Arena, no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas. O lateral-direito Marcos Rocha não atuou no teste, a comissão técnica optou em preservá-lo, porém já recuperou as condições para ser alternativa. Portanto, a princípio, também será opção contra o Tricolor Paulista. A esperança é que haja a confirmação da volta do atacante Cristian Olivera.