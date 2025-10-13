MC Poze dá sugestão a Endrick sobre o Real Madrid: “Pediria para sair”

Cantor posta vídeo em suas redes sociais em que aborda o contexto incômodo que Endrick passa nos Galácticos com o novo técnico / Crédito: Jogada 10

O jovem atacante Endrick passa por um período em que está recebendo poucas oportunidades no time do Real Madrid com o técnico Xabi Alonso. Assim, o cantor MC Poze utilizou suas redes sociais para falar sobre o cenário. Por meio de um vídeo que ele publicou em seu Instagram, o artista aconselhou o atleta. No caso, recomendou que o jogador brasileiro tentasse um empréstimo para que tivesse mais possibilidades de estar em campo. “Olha o Endrick, novinho. Tem o risco de virar futuro meme, ele nem joga. O cara é banco do banco”, frisou o funkeiro.

Poze entende que a melhor solução seria Endrick buscar um novo destino para retomar o ritmo de jogo e não perder tempo na disputa por espaço na Seleção Brasileira. “Se eu sou ele, peço pra ser emprestado para algum time. Copa do Mundo aí e ele não foi convocado? Por quê? Porque não joga. Eu pediria pra sair. Se eu não vou jogar, me empresta para algum time”, acrescentou. O cantor também sinalizou que a saída do Real Madrid por um certo período pode ser benéfica para a carreira do atacante. Isso porque, caso ele conseguisse se destacar, permitiria retornar ao time espanhol com mais moral pelo que apresentou. “Pô, eu estou com um manto desse aqui, com uma blusa pesada dessa, mas não entro em campo. Me empresta para algum lugar que vocês vão ver que eu sou bom. Fazendo gol, eles trazem de volta, pelo menos para ser o reserva do Mbappé”, finalizou Poze.