Mbappé elogia Messi e diz que aprendeu com o argentino: “Ajudou a entender melhor o jogo”Atacante fala sobre a relação com o craque e a surpresa que teve com sua saída do Barcelona: "Jamais pensei que isso aconteceria"
Em alta com a camisa do Real Madrid, Kylian Mbappé revelou detalhes da sua relação com Lionel Messi durante o convívio com o argentino no Paris Saint-Germain, entre 2021 e 2023. Assim, em entrevista ao “Universo Valdano”, programa do ex-jogador merengue Jorge Valdano, o francês afirmou ser grato ao craque argentino, pois aprendeu muito quando atuou ao seu lado.
“Messi chegou e foi uma pessoa totalmente normal, respeitoso com todos. E como jogador, é único. Quando tem alguém assim na sua equipe, só precisa estar perto e ver tudo que ele faz. Como finaliza, como para, como toca. Acho que ter estado tão perto dele me ajudou muito a entender melhor o jogo”, disse.
“Foi uma sorte jogar com Messi. Jamais pensei que isso aconteceria, porque meu sonho era jogar no Real Madrid, nunca pensei que eu iria para o Barcelona, e eu achava que ele jogaria sempre lá. Eu sabia que poderia jogar contra ele, não ao seu lado. Mas aconteceu e foi muito especial, aprendi muito e agradeço a ele. Foi uma oportunidade de ouro ter um jogador tão especial por perto”, acrescentou.
No momento, o atleta realiza um sonho de infância ao defender a equipe espanhola. No entanto, faz questão de valorizar os sete anos em que vestiu a camisa do PSG, onde é o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols.
“O que é verdadeiramente importante (no PSG) são as emoções, os títulos conseguidos como equipe e viver momentos históricos como jogar uma final de Champions League (em 2019/20, quando o PSG perdeu o título para o Bayern de Munique)”, completou.
Final da Copa do Mundo 2022
Os dois se encontraram na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, cada um de um lado. Com exibições de gala, Mbappé fez os três gols da França no empate em 3 a 3 com a Argentina de Messi, autor de dois gols. Dessa forma, a albiceleste levou a melhor e conquistou o tricampeonato.
“Foi uma partida louca, que a Argentina mereceu ganhar, porque foi melhor em todo o jogo. Nós tivemos alguns momentos em que fomos melhores, mas se olharmos o todo, foi merecido. Isso te deixa triste, mas não deve ser esquecido, porque já chega 2026 e não queremos terminar tristes outra vez”, relembrou, antes de citar Cristiano Ronaldo, seu maior ídolo.
“Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho a sorte de falar com ele, receber conselhos. No Real Madrid, é o número um, a referência. As pessoas sonham com ele, mas quero fazer o meu caminho. Espero que um dia também sonhem comigo”, concluiu.
