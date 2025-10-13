Mbappé elogia Messi e diz que aprendeu com o argentino: “Ajudou a entender melhor o jogo”

“Messi chegou e foi uma pessoa totalmente normal, respeitoso com todos. E como jogador, é único. Quando tem alguém assim na sua equipe, só precisa estar perto e ver tudo que ele faz. Como finaliza, como para, como toca. Acho que ter estado tão perto dele me ajudou muito a entender melhor o jogo”, disse.

“Foi uma sorte jogar com Messi. Jamais pensei que isso aconteceria, porque meu sonho era jogar no Real Madrid, nunca pensei que eu iria para o Barcelona, e eu achava que ele jogaria sempre lá. Eu sabia que poderia jogar contra ele, não ao seu lado. Mas aconteceu e foi muito especial, aprendi muito e agradeço a ele. Foi uma oportunidade de ouro ter um jogador tão especial por perto”, acrescentou.

No momento, o atleta realiza um sonho de infância ao defender a equipe espanhola. No entanto, faz questão de valorizar os sete anos em que vestiu a camisa do PSG, onde é o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols.

“O que é verdadeiramente importante (no PSG) são as emoções, os títulos conseguidos como equipe e viver momentos históricos como jogar uma final de Champions League (em 2019/20, quando o PSG perdeu o título para o Bayern de Munique)”, completou.

Final da Copa do Mundo 2022

Os dois se encontraram na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, cada um de um lado. Com exibições de gala, Mbappé fez os três gols da França no empate em 3 a 3 com a Argentina de Messi, autor de dois gols. Dessa forma, a albiceleste levou a melhor e conquistou o tricampeonato.