Martínez é cortado de clássico contra o Santos após faltar treinos do Corinthians

Volante justificou problemas familiares para não participar dos últimos quatro treinos / Crédito: Jogada 10

Ausente das últimas quatro sessões de treinos do Corinthians no CT Joaquim Grava, o volante José Martínez foi cortado dos relacionados para o clássico contra o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Alegando problemas familiares, o venezuelano não se reapresentou junto com o elenco na última quarta-feira. Após a primeira ausência depois dos três dias de folga, Martínez também não apareceu na quinta, na sexta e no doming. O elenco teve folga no sábado.