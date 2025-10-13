Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Martínez é cortado de clássico contra o Santos após faltar treinos do Corinthians

Volante justificou problemas familiares para não participar dos últimos quatro treinos
Ausente das últimas quatro sessões de treinos do Corinthians no CT Joaquim Grava, o volante José Martínez foi cortado dos relacionados para o clássico contra o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Alegando problemas familiares, o venezuelano não se reapresentou junto com o elenco na última quarta-feira. Após a primeira ausência depois dos três dias de folga, Martínez também não apareceu na quinta, na sexta e no doming. O elenco teve folga no sábado.

Martínez justificou ao Corinthians que a ausência era por conta de problemas com o filho. No entanto, não deu mais informações ao clube sobre o que, de fato, havia acontecido para faltar quatro dias consecutivos de treinos. A informação é do portal Meu Timão.

Por parte da diretoria, Fabinho Soldado já deu sua ordem, e o técnico Dorival Junior também: Martínez não será relacionado para o clássico diante do Santos, nesta quarta, na Vila Belmiro. O Corinthians ainda espera a presença de José Martínez no treino da tarde desta segunda-feira.

Corinthians

