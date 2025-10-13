Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marília Nery detalha adversidades após diagnóstico de câncer de Everton Ribeiro

Meio-campista do Bahia recebeu diagnóstico de câncer maligno de tireoide após exames de rotina no CT do clube baiano
Esposa de Everton Ribeiro, Marília Nery abriu o coração e compartilhou pela primeira vez os bastidores da descoberta e do tratamento do câncer de tireoide do meio-campista. Em entrevista, a influenciadora revelou detalhes emocionantes do momento delicado na vida da família, mas reiterou o elo entre o casal para enfrentar a doença com discrição, parceria e força.

O alarme soou após exames de rotina realizados pelo departamento médico do Bahia apontarem alterações hormonais relevantes. Poucos dias depois, durante a concentração para a final da Copa do Nordeste, no dia 03 de setembro, o meia recebeu a confirmação: um tumor maligno havia sido identificado em sua tireoide.

“Assustador, né? No começo, eu nem falava essa palavra. Câncer. Para mim, muito forte. A gente sabe que muitas pessoas sofrem, acabam perdendo a vida. Então, quando eu estava lá e recebi esse diagnóstico, foi um baque”, afirmou o jogador ao Fantástico.

Isolado em seu quarto de hotel, o craque digeriu sozinho antes compartilhar a notícia com Marília. “Fui para o quarto e acabei chorando. Depois, liguei para minha esposa para conversar com ela. E, a partir daí, buscar informação, quais procedimentos. Mas até chegar a esse momento foi um caminho longo”, relatou.

Mobilização imediata de Marília

Assim que recebeu a ligação do marido, Marília Nery entrou em ação. Buscou auxílio de médicos de confiança e agendou, ainda naquela noite, uma consulta com um dos principais especialistas do país.

“Ele ligou e começou falando que o resultado tinha chegado… e aí ele falou assim: ‘Linda, infelizmente, é maligno’. Naquele momento, a gente estava completamente no escuro. Assim que desliguei o telefone, falei: ‘Eu tenho que resolver isso. Eu vou dar um jeito de resolver'”, contou Marília.

O casal optou por preservar o momento, compartilhando a notícia apenas com familiares próximos. A decisão de manter a discrição serviu para blindar o jogador até a realização da cirurgia, que ocorreu na semana passada — considerada um sucesso.

Everton Ribeiro em campo

Mesmo com diagnóstico confirmado, o meia decidiu manter suas atividades e quis entrar em campo na vitória sobre o Flamengo, clube do qual é ídolo, pelo Brasileirão. O atleta até cogitou não viajar, mas após conversas com a esposa e equipe médica, quis atuar.

Me deixaram à vontade se eu queria viajar ou não. Eu não queria viajar, queria chorar. Mas conversei com a Marília, com os médicos, e avisei que ia viajar. De um dia para o outro não ia mudar nada”, explicou o jogador.

Desde o diagnóstico até a realização da cirurgia, ele participou de sete partidas pelo clube baiano. Agora, inicia uma nova fase, fora de perigo, mas ainda em recuperação.

Casados há quase duas décadas, Everton e Marília demonstraram maturidade e união diante da adversidade. O meia exaltou o papel fundamental da esposa na condução do tratamento: “Ela foi muito importante… Soube me ajudar no momento mais difícil”. 

Marília também refletiu sobre o impacto emocional do episódio: “Não foi fácil lidar com essa informação. Nada fácil viver esse momento. Mas isso aumentou a nossa parceria, e hoje a gente pode dizer que a gente venceu”, declarou.

Mensagem de conscientização

Após a repercussão do caso e da entrevista, a esposa do atleta fez um alerta nas redes sociais, incentivando a realização de exames de rotina. “Essa é a principal mensagem que queremos deixar como lição depois do que vivemos”, escreveu Marília. 

