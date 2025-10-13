Kings League chega à TV aberta no Brasil com promessa de espetáculo global

A edição 2026 da liga promete reunir equipes de cinco continentes e confrontos de alto nível técnico e popular, com Brasil no Grupo D

A nova emissora esportiva do Brasil XSports confirmou durante o ‘Kickoff Day’ em Copacabana, no último domingo (12), a transmissão da próxima edição da Kings League em TV aberta. Com o acordo, o canal se tornou o primeiro veículo nacional a adquirir os direitos de exibição do torneio idealizado por Gerard Piqué — consolidando a expansão da liga no país.

A edição 2026 da Kings League promete reunir equipes de cinco continentes e confrontos de alto nível técnico e popular. O Brasil foi sorteado no Grupo D, ao lado de Espanha, Catar e Peru. Este chaveamento, aliás, colocou dois dos principais correntes do torneio frente a frente logo na fase inicial: brasileiros x espanhóis.

Neste contexto, a transmissão pela XSports marca um passo importante na popularização da liga no Brasil — que já havia rendido recordes à ‘CazéTV’ na edição anterior. A emissora agora promete, além dos jogos ao vivo, conteúdos exclusivos como bastidores e programação digital.

“A integração entre esporte e conteúdo digital tem redefinido o consumo de eventos esportivos”, declarou um representante da XSports.

A competição, aliás, tem se consolidado cada vez mais como um fenômeno global que retrata a forma de consumo na atualidade. Ou seja, elementos do futebol tradicional misturado com dinâmicas inovadoras e mais criativa. Criada em 2022, a liga adota partidas curtas, cartas com vantagem, influenciadores, presença nas redes sociais e modelo de gestão com nomes populares no mundo digital.