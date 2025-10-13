Kappa lançará terceiro uniforme do Vasco em homenagem ao título de “Terra e Mar”

O lançamento do novo uniforme vascaíno acontecerá até sexta-feira. Duas camisas forma produzidas, uma marrou, outra azul / Crédito: Jogada 10

O Vasco lançará um novo terceiro uniforme para usar até o final do ano. A Kappa, que encerrará seu contrato com o clube em dezembro, será a responsável por confeccionar esse último modelo. A expectativa é de que o lançamento aconteça até sexta-feira (17). Enquanto isso, os lojistas já começaram a receber as novas camisas. Inspirado nas conquistas invictas dos Campeonatos Cariocas de Futebol e Remo de 1945, o uniforme presta homenagem a um momento histórico. Naquela época, o clube ganhou o apelido de “Campeão de Terra e Mar”, título que ainda hoje é representado por uma das estrelas douradas da bandeira vascaína.