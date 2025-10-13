Justiça anula reunião da SAF e mantém Textor no comando do Botafogo

A Justiça do Rio de Janeiro anulou, nesta segunda-feira (13), os efeitos da reunião da SAF do Botafogo de julho deste ano. Um acordo extraoficial (leia mais detalhes abaixo) entre as partes, contudo, já havia invalidado as decisões daquele encontro. O tribunal também manteve o empresário John Textor à frente do Glorioso e assegurou uma vitória política ao Godfather. O martelo foi, aliás, batido pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da capital fluminense. A informação é do jornal “O Globo”.

Além de anular a decisão, o magistrado, no despacho, lembra que SAF Botafogo e o clube associativo concordaram com a anulação das decisões tomadas na reunião de julho. A Justiça ainda pontua que Textor deve seguir à frente do Glorioso até nova análise no tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas.