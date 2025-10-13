Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornais destacam estreia de Kevin Serna, do Fluminense, na seleção da Colômbia

Atacante atua por 65 minutos na goleada colombiana por 4 a 0 sobre o México, uma das sedes da próxima Copa do Mundo, em amistoso
Convocado pela primeira vez, Kevin Serna, do Fluminense, fez sua estreia com a camisa da seleção da Colômbia. O atleta ganhou destaque em jornais sul-americanos, no último sábado (11). Afinal, o atacante, que vive boa fase pelo Tricolor, teve a oportunidade de atuar na goleada por 4 a 0 sobre o México em amistoso internacional.

Dessa forma, ele foi titular e esteve em campo durante 65 minutos e esbanjou força de vontade e suas principais características: velocidade e dedicação também na marcação.

“Kevin Serna, trabalho sujo na estreia e feliz por dividir o campo com James e Lucho”, publicou o jornal AS, da Colômbia.

“Que grande jogador o Kevin Serna é, ele será uma grande aquisição para a Copa do Mundo”, disse Pasión Tiburona.

“Kevin Serna foi uma estrela do futebol peruano por três temporadas e meia. Jogou pelo Cultural Santa Rosa (Los Chankas), ADT de Tarma e Alianza Lima antes de dar o salto para o Fluminense. Hoje ele estreou como TITULAR na vitória da Colômbia por 4 a 0 sobre o México.”, opinou o Momento Deportivo.

Bom momento pelo Tricolor

O jogador chegou ao clube carioca depois de se destacar pelo Alianza Lima, do Peru. Assim, na ocasião, chegou a cogitar se naturalizar peruano e defender a seleção diante de suas boas atuações.

No entanto, optou por seguir o sonho de ser chamado pela seleção do país onde nasceu, algo que se concretizou nesta Data Fifa. Serna, então, pode ter mais uma chance, pois os Cafeteros medem forças com o Canadá na próxima terça-feira (14), em novo amistoso internacional.

“É uma linda maneira de estrear, com esse resultado, um resultado positivo e bem, contente por tudo. O treinador tinha me contado que eles saíam muito por esse setor, então buscamos contrabalancear com Daniel (Muñoz), então hoje tive que fazer o trabalho sujo, mas o mais importante é a vitória e ficamos com isso, o positivo”, disse.

