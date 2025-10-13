Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joia do Internacional, Gustavo Prado entra no radar de clube inglês

Joia do Internacional, Gustavo Prado entra no radar de clube inglês

Olheiros de clube da Inglaterra acompanham jogos do meio-campista tanto pelo Colorado como pela Seleção Brasileira sub-20
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional pretende traçar um planejamento específico para o meio-campista Gustavo Prado. Isso porque há a probabilidade do jogador ser a próxima venda impactante do clube. A diretoria do Colorado reforça que ainda não há nenhuma oferta pelo atleta. Apesar disso, ele passa a despertar a atenção de clubes da Europa, como o Brighton, da Inglaterra, segundo informação do jornalista Lucas Collar.

Por enquanto, há apenas um monitoramento de Gustavo Prado por parte dos observadores do Brighton, que o acompanham tanto em jogos do Inter como também na Seleção Brasileira sub-20. No atual cenário, o Internacional adota cautela em estabelecer uma quantia pelo meio-campista.

Mesmo assim, a gestão se empolga com as frequentes convocações para a equipe nacional de base. Até porque entendem que tal situação provocará um aumento dos valores de eventuais investidas na janela de transferências seguinte, no começo de 2026.

Gustavo integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo sub-20 com a Seleção Brasileira da Categoria. Ele foi titular na estreia do time na competição e depois passou a ser opção no banco. Contudo, o time canarinho foi eliminado ainda na fase de grupos do torneio.

No começo do ano também com a equipe nacional ele disputou o Sul-Americano sub-20 e esteve entre os 11 iniciais durante toda a campanha, que terminou em título. Após a disputa do Mundial sub-20, Prado já se reapresentou ao Colorado e realiza os primeiros treinamentos com a comissão técnica de Ramón Díaz.

Briga pela titularidade no Internacional

Por sinal, há a chance dele já ser titular contra o Mirassol. No caso, como atacante, na vaga deixada por Carbonero, que está com a seleção da Colômbia. O comandante argentino busca um substituto para o camisa 7 com as mesmas características para manter a formação e a estratégia de jogo. Portanto, o perfil ideal é um atleta rápido e que atue pelos lados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar