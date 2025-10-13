Joia do Internacional, Gustavo Prado entra no radar de clube inglês

Olheiros de clube da Inglaterra acompanham jogos do meio-campista tanto pelo Colorado como pela Seleção Brasileira sub-20 / Crédito: Jogada 10

O Internacional pretende traçar um planejamento específico para o meio-campista Gustavo Prado. Isso porque há a probabilidade do jogador ser a próxima venda impactante do clube. A diretoria do Colorado reforça que ainda não há nenhuma oferta pelo atleta. Apesar disso, ele passa a despertar a atenção de clubes da Europa, como o Brighton, da Inglaterra, segundo informação do jornalista Lucas Collar. Por enquanto, há apenas um monitoramento de Gustavo Prado por parte dos observadores do Brighton, que o acompanham tanto em jogos do Inter como também na Seleção Brasileira sub-20. No atual cenário, o Internacional adota cautela em estabelecer uma quantia pelo meio-campista.

Mesmo assim, a gestão se empolga com as frequentes convocações para a equipe nacional de base. Até porque entendem que tal situação provocará um aumento dos valores de eventuais investidas na janela de transferências seguinte, no começo de 2026. Gustavo integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo sub-20 com a Seleção Brasileira da Categoria. Ele foi titular na estreia do time na competição e depois passou a ser opção no banco. Contudo, o time canarinho foi eliminado ainda na fase de grupos do torneio. No começo do ano também com a equipe nacional ele disputou o Sul-Americano sub-20 e esteve entre os 11 iniciais durante toda a campanha, que terminou em título. Após a disputa do Mundial sub-20, Prado já se reapresentou ao Colorado e realiza os primeiros treinamentos com a comissão técnica de Ramón Díaz.