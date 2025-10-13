Japão x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Japoneses buscam a primeira vitória contra o Brasil, que tem 11 triunfos em 13 jogos no retrospecto; saiba tudo sobre o duelo desta terça (14) / Crédito: Jogada 10

Após um excelente teste contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (14/10) para mais um amistoso internacional do outro lado do mundo. Desta vez, contra o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP), a partir das 7h30 (de Brasília). Espera-se muitas mudanças na escalação do Brasil por parte de Carlo Ancelotti, com direito a possível estreia. Vejamos, assim, como chegam as equipes para o jogo preparatório para a Copa do Mundo 2026. Onde assistir A partida terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e do GE TV pelo YouTube.

LEIA MAIS: Bruno Guimarães celebra bom momento e vê crescimento da Seleção Como chega o Japão Sendo um dos expoentes do futebol asiático, o Japão passou praticamente ileso durante as Eliminatórias, dominando o Grupo C com 23 pontos, 30 gols marcados e somente três sofridos. Depois, venceu a Copa do Leste Asiático pela terceira vez, ganhando da Coreia do Sul (1 a 0) na partida decisiva. Desde então, porém, não se deu bem em amistosos contra seleções de outros continentes. Afinal, ficou no 0 a 0 com o México e perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na última Data Fifa, em setembro. Já na atual parada, recebeu o Paraguai, em Suita, e precisou de um gol tardio para sair com um empate por 2 a 2.

Para encerrar tal jejum, precisaria findar um enorme tabu: o de jamais ter vencido a Seleção Brasileira. Afinal, em 13 partidas, são 11 vitórias da Canarinho contra dois empates. Olho no atacante Minamino, do Monaco. Mitoma, um dos bons jogadores da seleção, não está à disposição do técnico Hajime Moriyasu por uma questão médica. Como chega o Brasil Após golear a Coreia do Sul com uma excelente atuação, a Seleção deverá ter muitas mudanças na escalação. Assim, visando testar novos jogadores, Carlo Ancelotti mexerá até mesmo no esquema da Canarinho. Isso porque Lucas Paquetá deve entrar no meio-campo, ampliando o número para três jogadores no setor. Contra a Coreia, o italiano foi com time ofensivo: quatro atacantes. Assim, o treinador abrirá espaço para a estreia de Hugo Souza com a amarelinha. Surgindo pela terceira vez em três convocações, esta deverá ser a primeira partida do goleiro do Corinthians com a camisa da Seleção. Paulo Henrique, que realizou sua estreia entrando na reta final contra a Coreia, também deve ser titular.