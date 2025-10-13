Japão x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 6h30

Japoneses buscam a primeira vitória contra o Brasil, que tem 11 triunfos em 13 jogos no retrospecto; saiba tudo sobre o duelo desta terça (14)

Nesta terça-feira (14/10), após um excelente teste contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a campo para mais um amistoso internacional do outro lado do mundo. Desta vez, contra o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP), a partir das 7h30 (de Brasília). Esperam-se muitas mudanças na escalação do Brasil por parte de Carlo Ancelotti, com direito a uma possível estreia.

A Voz do Esporte literalmente não dorme no ponto e cedo madruga. Às 6h30, o canal já inicia, ao vivo, a transmissão com uma equipe de craques no jornalismo esportivo. A começar pela narração. Com sua voz de tenor, o locutor Christian Rafael conduz o espetáculo. João Miguel Lotufo assume a incumbência de comentar o amistoso e abrilhanta a partida. Por fim, o intrépido Vanderlei Lima assegura as melhores reportagens do embate.