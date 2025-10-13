Internacional terá retornos e desfalques para manter esquema contra o Mirassol

O técnico Ramón Díaz comandou o treino do Internacional nesta segunda-feira (13) e indicou que deve manter o esquema com três zagueiros para o próximo jogo. A equipe se prepara para o duelo contra o Mirassol, que ocorre na quarta-feira (15), às 20h, no estádio Maião, em Mirassol, interior de São Paulo. O treinador argentino, contudo, terá que lidar com desfalques importantes, mas também comemorou o retorno de jogadores que estavam no departamento médico. A partida é crucial para o Colorado, que ocupa a 15ª colocação no Brasileirão e precisa de um bom resultado para se afastar da parte de baixo da tabela.

A grande e boa notícia do dia no CT Parque Gigante foi a volta do volante Alan Rodríguez. O uruguaio, que estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, treinou normalmente com os companheiros. O jogador não entra em campo desde o clássico contra o Grêmio, no dia 21 de setembro, e agora tenta convencer o técnico de que tem condições de, pelo menos, ser relacionado para a viagem. Além dele, o meia-atacante Gustavo Prado também está de volta, após sua participação na Copa do Mundo sub-20. A tendência, no entanto, é que os dois iniciem a partida no banco de reservas, como opções para o segundo tempo.