Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Insatisfeito, Zenit cogita negociar Gerson com Palmeiras

Insatisfeito, Zenit cogita negociar Gerson com Palmeiras

Russos conversam com intermediários de promessa do Alviverde para substituir o volante, que não se adaptou ao ambiente do clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A relação entre Zenit e Gerson não é das melhores e tem chance de terminar antes mesmo do fim do contrato. O clube russo está insatisfeito com o jogador, que também não se adaptou ao ambiente no país. Desta maneira, a equipe de São Petersburgo cogita negociar com o Palmeiras. A informação inicial foi durante o programa “Fala a Fonte”, da ESPN.

O Zenit, aliás, chegou a avisar intermediários que, caso o Palmeiras deseje avançar pelo brasileiro, seria possível envolver o jovem atacante Riquelme Fillipe na negociação. Afinal, os russos já demonstraram interesse na Cria da Academia, abrindo negociações entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 75,6 milhões e R$ 94,5 milhões).

Para ser claro, ainda não existe qualquer negociação. No entanto, se o Alviverde aceitar envolver a joia, o valor de Gerson poderia ser reduzido, já que os russos desejam, ao menos, recuperar os 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) que pagaram ao Flamengo pelo volante. À princípio, o Palmeiras não se animou com a ideia de negociar com o garoto da base.

Gerson foi vendido ao Zenit em julho deste ano, mas, assim como o Zanit, não está satisfeito no atual clube. O volante teve uma lesão muscular e voltou a ficar à disposição neste momento. Foram 11 jogos sem poder entrar em campo. Além disso, ele entrou em campo somente seis vezes e não registra participação direta em gols.

Saída de Gerson do Flamengo

O Coringa, aliás, deixou o Flamengo de forma conturbada. Afinal, as duas partes negociaram por um longo tempo a renovação de contrato. A pedido do staff do meia, a multa rescisória caiu de 200 para 25 milhões de euros, o que facilitou para o Zenit adquirir os direitos econômicos do jogador. Além disso, Gerson saiu sem uma grande despedida, enquanto o Rubro-Negro despediu-se de maneira fria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Faceboook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar