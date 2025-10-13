Insatisfeito, Zenit cogita negociar Gerson com Palmeiras

Russos conversam com intermediários de promessa do Alviverde para substituir o volante, que não se adaptou ao ambiente do clube

O Zenit, aliás, chegou a avisar intermediários que, caso o Palmeiras deseje avançar pelo brasileiro, seria possível envolver o jovem atacante Riquelme Fillipe na negociação. Afinal, os russos já demonstraram interesse na Cria da Academia, abrindo negociações entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 75,6 milhões e R$ 94,5 milhões).

A relação entre Zenit e Gerson não é das melhores e tem chance de terminar antes mesmo do fim do contrato. O clube russo está insatisfeito com o jogador, que também não se adaptou ao ambiente no país. Desta maneira, a equipe de São Petersburgo cogita negociar com o Palmeiras . A informação inicial foi durante o programa “Fala a Fonte”, da ESPN.

Para ser claro, ainda não existe qualquer negociação. No entanto, se o Alviverde aceitar envolver a joia, o valor de Gerson poderia ser reduzido, já que os russos desejam, ao menos, recuperar os 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) que pagaram ao Flamengo pelo volante. À princípio, o Palmeiras não se animou com a ideia de negociar com o garoto da base.

Gerson foi vendido ao Zenit em julho deste ano, mas, assim como o Zanit, não está satisfeito no atual clube. O volante teve uma lesão muscular e voltou a ficar à disposição neste momento. Foram 11 jogos sem poder entrar em campo. Além disso, ele entrou em campo somente seis vezes e não registra participação direta em gols.

Saída de Gerson do Flamengo

O Coringa, aliás, deixou o Flamengo de forma conturbada. Afinal, as duas partes negociaram por um longo tempo a renovação de contrato. A pedido do staff do meia, a multa rescisória caiu de 200 para 25 milhões de euros, o que facilitou para o Zenit adquirir os direitos econômicos do jogador. Além disso, Gerson saiu sem uma grande despedida, enquanto o Rubro-Negro despediu-se de maneira fria.