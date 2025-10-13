Goiás anuncia Fábio Carille como novo treinador

Goiás anuncia Fábio Carille como novo treinadorEsmeraldino traz treinador ex-Corinthians e Santos para substituir Vagner Mancini e tentar garantir o acesso
O Goiás anunciou na noite desta segunda-feira (13) a contratação de Fábio Carille como seu novo treinador. O técnico de 52 anos assume a equipe após a saída de Vagner Mancini, oficializada na manhã do mesmo dia e tentará garantir o acesso para a Série A.
Carille chega ao clube goiano como atual campeão da Série B, pelo Santos. Na sua carreira, o treinador teve passagens pelo Corinthians, Athletico e Vasco. Seu último trabalho foi no Vitória, onde comandou a equipe rubro-negra por nove partidas, vencendo apenas um jogo.
O Esmeraldino vive um momento complicado na Série B. Sem vencer há cinco rodadas, o Goiás caiu para a quarta colocação, com 52 pontos, e tem seis rodadas para tentar garantir o acesso. O novo treinador chega com três auxiliares e já deve realizar sua estreia no próximo domingo (19), no confronto direto contra a Chapecoense.
