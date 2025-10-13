Gerard Piqué faz projeção para Neymar na Copa do Mundo 2026: “Apostaria minha casa”

Ex-zagueiro falou sobre o camisa 10 do Santos em duas ocasiões distintas durante sua visita ao Brasil para o evento da Kings League / Crédito: Jogada 10

Na contramão dos inúmeros debates acerca do tema, o ex-zagueiro Gerard Piqué crê plenamente na presença de Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026. O ídolo do Barcelona demonstrou tanta confiança na convocação do camisa 10 por parte de Ancelotti que chegou, inclusive, a “apostar” sua residência para tal. “Eu apostaria minha casa aqui como ele acaba jogando (a Copa do Mundo de 2026)”, declarou Piqué em entrevista ao ‘PodPah’, no Youtube.

Piqué esteve com o brasileiro no auge do popular trio ofensivo do Barcelona, o MSN, formado ainda por Messi e Suárez. Durante o bate papo, o ex-defensor ainda recordou os bastidores da transferência do astro santista para o PSG, em 2017. Gerard revelou que tentou convencê-lo a ficar na Espanha e responsabiliza essa ida à França pela “perda” do prêmio de melhor jogador do mundo. “Estou convencido de que (Neymar) merecia uma Bola de Ouro. Não sei em que ano, mas merecia. Acho que a ida ao PSG o prejudicou. Creio que ele quis ir para Paris para ganhar essa Bola de Ouro… Porque sentia que, talvez, em Barcelona estava um pouco escondido pelo Leo (Messi). Tentamos convencê-lo a não ir, fizemos tudo o que era possível”, contou. O espanhol ainda relembrou outro episódio emblemático da saída, quando escreveu “se queda (fica)” na legenda da última foto deles como parceiros de clube. À época, Piqué disse que já sabia da decisão do amigo, apesar da publicação. “Todo mundo pensava que ele ia ficar (depois da foto), até eu, mas parecia que já estava decidido. No fim, fez uma carreira incrível. Para mim, um dos grandes, apesar de não ter essa Bola de Ouro”, afirmou.

Neymar além da Bola de Ouro Por fim, o ex-jogador minimizou a importância da premiação individual e elogiou a trajetória do atacante brasileiro, destacando suas qualidades técnicas e o carisma dentro de campo. “O futebol é um jogo coletivo. Ganhar a Bola de Ouro dá relevância, mas o acho muito mais do que isso. Ele tem algo especial, um talento único no um contra um. Ele jogava com a alegria que me lembrava o Ronaldinho”, disse o ex-zagueiro. Piqué também lembrou que atletas do Barça, internamente, já reconheciam o potencial do brasileiro antes mesmo de sua chegada à Espanha. “O potencial que ele tinha no Santos era evidente. Lembro da final do Mundial e Clubes que ganhamos do Santos, notamos ali e sabíamos que ele era um menino muito especial”.