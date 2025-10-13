Fluminense vence o Botafogo e segue 100% no Carioca Feminino

Lelê e Cotrim marcam na segunda etapa em vitória tricolor por 2 a 0 sobre as alvinegras, nesta segunda-feira, em Xerém

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para os dois lados. O Fluminense forçou as jogadas pelo lado direito de ataque com Camila. No entanto, as melhores chances foram de bola parada, porém sem grande perigo. A melhor oportunidade da primeira etapa foi das Gloriossas. Aos 43 minutos, Tipa preparou para Carol, que finalizou na trave.

O Fluminense segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca feminino. Nesta segunda-feira (13), a equipe tricolor venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela quinta rodada da competição. Os gols foram de Lelê, de cabeça, e Cotrim, de pênalti, ambos no segundo tempo.

Na segunda etapa, o Fluminese abriu o placar aos 14 minutos, com Lelê, de cabeça. Pouco depois, aos 21, a zagueira Thaiane foi expulsa e deixou o Botafogo com um a menos para o restante da etapa final. Perto do fim, o Tricolor teve um pênalti a seu favor. Cotrin, assim, bateu e decretou a vitória.

Com o resultado, o Fluminense, assim, segue na liderança da competição, com 15 pontos. Do outro lado, o Botafogo agora está na terceira posição, com 10 pontos, atrás do Flamengo, com 13 somados até o momento.

Agora, os times já pensam na próxima rodada. O Fluminense faz clássico contra o Vasco, às 10h, no dia 19 de outubro. O Botafogo, portanto, agora terá dois jogos em casa, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, para encerrar a primeira fase e confirmar vaga nas semifinais, contra Búzios, no próximo sábado (18/10), e Pérolas Negras, dia 25.