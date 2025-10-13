Fluminense promove evento para recrutar jovens atletas para os Estados Unidos

Tricolor, em parceria com a 2SV Sports & Education, trará a Xerém treinadores de futebol de instituições de ensino norte-americanas / Crédito: Jogada 10

O Fluminense promoverá, em parceria com a 2SV Sports & Education, nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, o 2SV College Showcase, evento de recrutamento de jovens talentos na América Latina. Assim, o foco será em atletas de 15 a 22 anos, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. Por lá, os jovens poderão mostrar seu talento para treinadores de instituições de ensino dos Estados Unidos. Depois do Tricolor participar do Mundial de Clubes, em solo norte-americano, estreitou laços com a empresa de intercâmbio. Com isso, o CEO da 2SV, Ricardo Silveira, atuou como representante da FIFA para auxiliar a delegação do clube em Columbia, na Carolina do Sul.

Dessa forma, em setembro, Silveira esteve em Laranjeiras e Xerém. Assim, ele conversou com o presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente da base, Rui Reisinger, e o diretor da base, Antônio Garcia. “Quando participamos da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, ficamos na Universidade da Carolina do Sul e tivemos a oportunidade de conhecer o belíssimo trabalho que é feito para atletas que queiram cursar uma faculdade fora do Brasil. Nosso objetivo é aproveitar esse projeto para os nossos atletas de Xerém e de outras modalidades do clube. É um trabalho muito ligado à questão da educação, e temos aqui um lema que diz que Xerém não forma só atletas, mas cidadãos, homens e mulheres – porque a parceria também vale para o futebol feminino. Temos muito interesse em desenvolver um trabalho para que os nossos atletas também tenham oportunidade de estudar em uma universidade norte-americana”, afirmou Mário Bittencourt. Expectativa de bolsas e repetir sucesso de 2024 O foco é repetir o sucesso da edição de 2024, realizada em São Paulo. Na época, 80% dos participantes despertaram interesse dos treinadores e houveram a apresentação de 37 propostas. Na sequência, buscaram casar tais propostas com perfis acadêmicos, esportivos e financeiros dos respectivos estudantes-atletas.

Nesse sentido, para poder participar do 2SV College Showcase, é necessário passar por seletivas, que acontecem desde o fim de setembro e estão previstas para os próximos meses. Por fim, elas ocorrem nos dias 18 de outubro e 22 de novembro, em São Paulo (novas datas e locais podem ser anunciados posteriormente). As inscrições custam R$ 200,00. “O Showcase é um evento único para atletas, pais e treinadores, que têm uma oportunidade de conhecer ao vivo o nosso trabalho. Logo que acaba, já pode existir um ‘match’ que vai levar um jovem para os Estados Unidos”, contou o CEO da 2SV Sports & Education, Ricardo Silveira, ao site do Flu. 2SV College Showcase 2025

Data: 19, 20 e 21 de dezembro

Local: CT Vale das Laranjeiras, Xerém, Duque de Caxias (RJ)

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +55 11 94546-9423