Fluminense define estreia do novo terceiro uniforme

Camisa grená com o tema "nós somos do Rio de Janeiro" foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, há duas semanas
O Fluminense vai estrear novo terceiro uniforme, nesta quinta-feira (16), na partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, de acordo com a informação do “ge”. O clube, afinal, vai lançar a nova linha na quarta-feira (15). A camisa será predominantemente grená, com detalhes em dourado.

A recepção ao novo uniforme foi extremamente positiva. A camisa, aliás, já está sendo comparada ao popular terceiro uniforme de 2012, que também era grená e dourado. Para muitos, este modelo é o mais bonito do século XXI.

O novo uniforme, inclusive, tem como tema a identidade carioca do clube. A camisa terá a frase “nós somos do Rio de Janeiro” escrita na parte de trás. Além disso, a peça também contará com um patch especial representando o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade.

Nos detalhes do design, a gola será similar com o modelo “rolê”. Ela terá uma linha dourada contornando toda a área do pescoço. Nas mangas, por sua vez, os tradicionais logotipos da fornecedora Umbro também serão na cor dourada, completando o visual da nova camisa.

