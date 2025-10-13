Fluminense define estreia do novo terceiro uniforme

Camisa grená com o tema "nós somos do Rio de Janeiro" foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, há duas semanas / Crédito: Jogada 10

O Fluminense vai estrear novo terceiro uniforme, nesta quinta-feira (16), na partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, de acordo com a informação do “ge”. O clube, afinal, vai lançar a nova linha na quarta-feira (15). A camisa será predominantemente grená, com detalhes em dourado. A recepção ao novo uniforme foi extremamente positiva. A camisa, aliás, já está sendo comparada ao popular terceiro uniforme de 2012, que também era grená e dourado. Para muitos, este modelo é o mais bonito do século XXI.