Flamengo e Arrascaeta chegam a acordo por renovação de contrato

A espera está acabando, torcedor. Flamengo e Giorgian de Arrascaeta se reuniram nesta segunda-feira (13/10) e, enfim, chegaram a um acordo pela renovação contratual do camisa 10. O assunto, afinal, se arrastava desde o fim da última temporada.

Assim, de acordo com informações de Venê Casagrande, do “SBT”, o jogador assinará novo vínculo com o clube da Gávea. A tendência é que a extensão do atual contrato – que se encerra ao fim de 2026 – seja de duas temporadas com a possibilidade de mais uma.

A reunião desta segunda, realizada no Ninho do Urubu, foi entre Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, e o diretor do Flamengo, José Boto. As partes chegaram a um acordo e o jogador ainda vai assinar o novo contrato, válido até 2028.

De Arrascaeta, aliás, vive ano mágico pelo Rubro-Negro. Na atual temporada, marcou 19 gols e contribuiu com 13 assistências. É, assim, o ano mais goleador da carreira do jogador de 31 anos. Não à toa, surge como vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, aparecendo atrás somente de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele tem 49 partidas disputadas pelo Rubro-Negro em 2025.