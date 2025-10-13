Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Facundo Torres marca e Uruguai vence Uzbequistão em amistoso

Facundo Torres marca e Uruguai vence Uzbequistão em amistoso

Atacante do Palmeiras marcou gol que abriu o placar do amistoso na Malásia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, um toque do futebol brasileiro para garantir mais uma vitória. Após vencer a República Dominicana na última sexta, a seleção uruguaia venceu o Uzbequistão nesta segunda, por 2 a 1. Facundo Torres, do Palmeiras, marcou um dos gols da vitória celeste. Sanabria completou o placar, enquanto Jiyanov descontou.

Assim como no duelo diante da República Dominicana, o Uruguai só conseguiu balançar as redes na segunda etapa da partida. Em contra-ataque em velocidade armado por Laquintana, atacante do Red Bull Bragantino, a Celeste avançou bem e Facundo Torres recebeu de Vinãs para emendar de primeira e abrir o placar.

Vinãs mais uma vez apareceu para criar uma outra chance para o Uruguai, desta vez para o segundo gol. O jogador do Real Oviedo-ESP fez outra boa jogada e deu a assistência para Sanabria acertar um belo chute da entrada da área. No fim, Jiyanov aproveitou bate-rebate na zaga uruguaia para completar para o gol vazio e marcar o gol de honra do Uzbequistão.

Além de Facundo Torres, Emiliano Martínez, outro palmeirense convocado pelo Uruguai, também foi titular e atuou por 90 minutos no amistoso. Puma Rodríguez, do Vasco, também foi titular, além de Laquintana, atacante do Bragantino, que entrou no intervalo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar