Facundo Torres marca e Uruguai vence Uzbequistão em amistoso

Atacante do Palmeiras marcou gol que abriu o placar do amistoso na Malásia / Crédito: Jogada 10

No último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, um toque do futebol brasileiro para garantir mais uma vitória. Após vencer a República Dominicana na última sexta, a seleção uruguaia venceu o Uzbequistão nesta segunda, por 2 a 1. Facundo Torres, do Palmeiras, marcou um dos gols da vitória celeste. Sanabria completou o placar, enquanto Jiyanov descontou. Assim como no duelo diante da República Dominicana, o Uruguai só conseguiu balançar as redes na segunda etapa da partida. Em contra-ataque em velocidade armado por Laquintana, atacante do Red Bull Bragantino, a Celeste avançou bem e Facundo Torres recebeu de Vinãs para emendar de primeira e abrir o placar.