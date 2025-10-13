Entenda como Vojvoda prepara o Santos para o clássico contra o Corinthians

Para se afastar totalmente do risco de queda para a segunda divisão, o Santos segue sua preparação para o retorno do Brasileirão. Nesta quarta, o Peixe recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Uma vitória no clássico pode fazer a equipe se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem feito o possível para deixar a equipe no nível mais alto de preparação. De acordo com o ge, o técnico utilizou a pausa para a Data Fifa para testar mudanças, corrigir erros e aprimorar principalmente o poder de fogo da equipe.