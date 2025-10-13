Em alta no returno, Diniz, do Vasco, reencontra adversário de sua estreia no Brasileirão

Em sua melhor fase no ano, equipe reagiu com a chegada dos reforços, tem o melhor ataque e está no G4 do segundo turno da competição / Crédito: Jogada 10

Com a chegada dos reforços e o bom momento de nomes como Rayan, Nuno Moreira e Coutinho, o Vasco subiu de produção no Campeonato Brasileiro e está no G4 do returno. Assim, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, terá pela frente na próxima rodada o adversário que enfrentou em sua reestreia pelo Cruz-Maltino na competição: o Fortaleza. Na ocasião, a equipe carioca teve uma atuação consistente diante do Leão do Pici e triunfou por 3 a 0. Agora, o elenco está mais encorpado com a chegada de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta e Matheus França, enquanto o time nordestino segue na luta contra o rebaixamento.