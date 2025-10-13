Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em alta no returno, Diniz, do Vasco, reencontra adversário de sua estreia no Brasileirão

Em alta no returno, Diniz, do Vasco, reencontra adversário de sua estreia no Brasileirão

Em sua melhor fase no ano, equipe reagiu com a chegada dos reforços, tem o melhor ataque e está no G4 do segundo turno da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a chegada dos reforços e o bom momento de nomes como Rayan, Nuno Moreira e Coutinho, o Vasco subiu de produção no Campeonato Brasileiro e está no G4 do returno. Assim, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, terá pela frente na próxima rodada o adversário que enfrentou em sua reestreia pelo Cruz-Maltino na competição: o Fortaleza.

Na ocasião, a equipe carioca teve uma atuação consistente diante do Leão do Pici e triunfou por 3 a 0. Agora, o elenco está mais encorpado com a chegada de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta e Matheus França, enquanto o time nordestino segue na luta contra o rebaixamento.

Dessa forma, o Vasco tem a quarta melhor campanha do segundo turno, no momento, com 14 pontos em 8 partidas. O time está atrás apenas dos três primeiros colocados, que seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Além de ter a mesma pontuação do Fluminense, que será o adversário na semifinal da Copa do Brasil em dezembro, e do surpreendente Mirassol.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o elenco resgatou a confiança e, depois de um período conturbado, voltou a ser competitivo. No returno, a equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 20 gols marcados, o melhor ataque deste período.

Por outro lado, o time ainda enfrenta problemas defensivos. Afinal, sofreu 14 tentos no segundo turno, estando à frente apenas de Vitória (20), Internacional e Santos (15).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Faceboook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar