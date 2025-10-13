Dorival Júnior prepara Corinthians com três mudanças para o clássico

Treinador não contará com Hugo Souza, Matheus Bidu e José Martínez para o duelo contra o Santos

O técnico Dorival Júnior ensaiou o Corinthians com três mudanças no treino desta segunda-feira (13), para encarar o Santos, no clássico da próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro. O treinador não contará com três jogadores para o duelo.

O comandante alvinegro não poderá contar com o goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspensos. Além deles, José Martínez também ficará de fora da partida. O volante faltou aos últimos cinco treinos da equipe, já que está resolvendo um problema familiar na Venezuela. Em suas vagas, Dorival treinou com Felipe Longo, Angileri e Charles, respectivamente.