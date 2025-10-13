Destaque do Vasco, Nuno Moreira sonha em ser convocado por Portugal

Em entrevista ao jornal "A Bola", atacante vascaíno comparou a grandeza do clube com os gigantes portugueses e fez elogios a Rayan / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Vasco na temporada, Nuno Moreira sonha com uma chance na seleção de Portugal. Em entrevista ao jornal português “A Bola”, o atacante acredita que vem jogando para receber uma oportunidade, mas ponderou que a disputa é muito acirrada na posição. “É um objetivo, um sonho, ainda mais aqui no Brasil. Acredito que a minha vinda para cá tenha me ajudado a ver que realmente é um sonho possível, mas sei que Portugal tem jogadores muito bons, ainda mais na minha posição de extremo. Aí não ajuda, não é? Mas é claro, é um sonho para mim e pronto, acredito que um dia possa acontecer”

LEIA MAIS: Kappa lançará terceiro uniforme do Vasco em homenagem ao título de “Terra e Mar” Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting, mas não teve oportunidades no profissional. Apesar disso, entende e conhece a grandeza de um clube. Para o jogador, o Vasco tem o mesmo tamanho dos gigantes portugueses. “Tem a dimensão dos grandes de Portugal. Tem mais torcedores, o que é normal, tendo em vista a população, mas a pressão que é feita no clube, dentro para fora e de fora para dentro, é muito parecida ao que é jogar em um grande de Portugal. O Vasco é gigante, estava habituado a lutar por títulos. Se parece com o que aconteceu com o Sporting, antes do Ruben Amorim, não conseguiam ganhar títulos. O Vasco pode estar passando por essa fase, mas não deixa de ser um clube gigante, com uma pressão imensa”. Adaptado ao Rio e ao Vasco, Nuno Moreira não faz planos para o futuro. Com oito gols e sete assistências, o atacante português quer desfrutar do momento e não pensa em voltar para a Europa.

“Quando estava em Portugal pensava mais no que queria fazer depois de sair das equipes onde estava, mas hoje em dia tento pensar no dia a dia. Fazer bons jogos aqui no Vasco, lutar pelos nossos objetivos e depois, quando chegar à altura de escolher, vou fazer isso com calma. Mas não tenho qualquer projeção de futuro”. Rápida adaptação tem influência de um brasileiro “O meu melhor amigo no Casa Pia era o Cassiano, que é brasileiro. Já consumia muito o que são as vivências do Brasil, a fala, e ele falava muito do Brasil. Foi uma pessoa também que me aconselhou a vir para cá, e que me ajudou muito nessa fase. Nesta perspectiva, acho que passou muito por aí”. Elogios ao Rayan “Posso dizer o Rayan, porque realmente… é humilde, tem 19 anos e uma força física como nunca vi. Está cada vez a melhorar mais no aspecto mental, de querer ser um jogador importante na nossa equipe. Para mim é um prazer jogar com ele. Terá futuro brilhante”.

Trabalho com Fernando Diniz “É uma pessoa que gosta muito de futebol, com emoções muito fortes, não nos deixa descansar um segundo, e desde que ele chegou temos melhorado muito. Não só coletivamente, mas também individualmente, todos os jogadores têm melhorado com ele. Estou muito feliz por isso. Privilégio em jogar com Coutinho “Muito. Sempre que tenho oportunidade, falo que é um prazer para mim jogar com ele. Passa sempre a bola nas melhores condições possíveis e é um jogador realmente diferente. Não é por acaso que esteve em um nível muito alto da Europa. É um prazer jogar com ele”. Léo Jardim, o mais profissional “O Léo Jardim foi uma pessoa que me recebeu muito bem, também por ter vindo de onde vim. É realmente um goleiro de um nível muito bom. Fala-se que também pode estar prestes a ir para a Seleção e merece porque realmente ele é muito bom. É boa pessoa e um grande profissional. Deve ser o jogador mais profissional que vi aqui no Vasco. Não me surpreende que contribua com boas exibições”.