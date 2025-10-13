Costa do Marfim x Quênia: onde assistir e escalações

Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (13), Costa do Marfim e Quênia se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 10ª e última rodada da competição. Em casa, no Stade Alassane Ouattara, em Abidjan, os costa-marfinenses podem carimbar o passaporte para o Mundial em caso de vitória. Os líderes de cada grupo garantem a vaga na Copa, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Como chega a Costa do Marfim

A Costa do Marfim lidera o Grupo F das Eliminatórias Africanas com 23 pontos e um a mais que o vice-líder Gabão. Ou seja, uma vitória em casa garante a classificação direta para a Copa do Mundo. Em caso de empate ou derrota, os costa-marfinenses dependerão do resultado de Gabão x Burundi, que será disputado simultaneamente.

Além disso, a Costa do Marfim está invicta nas Eliminatórias e ainda não sofreu nenhum gol na competição. Ao todo, são sete vitórias e dois empates em nove jogos, com 22 gols marcados. O time vem de uma vitória por 7 a 0 sobre Seychelles e aparece como grande favorito para buscar os três pontos nesta terça-feira.

Como chega o Quênia

Por outro lado, o Quênia vive um bom momento e promete dificultar a vida da Costa do Marfim. Mesmo sem chances de classificação, nem mesmo para a repescagem, a seleção vem de duas vitórias seguidas e subiu para a 3ª posição, com 12 pontos, 10 a menos que o vice-líder Gabão.