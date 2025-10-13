Com lesão no joelho, Bremer, da Juventus, passará por nova cirurgia na carreira

Zagueiro, que disputou a Copa do Mundo em 2022, enfrenta mais um problema físico e deve ficar de fora dos gramados por um mês

De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport”, o brasileiro, de 28 anos, deve ficar afastado dos gramados até meados de novembro. A Velha Senhora, por sua vez, não deu maiores informações sobre prazo de retorno, mas descreveu que ele passará por uma “meniscectomia artroscópica seletiva”.

A Juventus informou, nesta segunda-feira (13), que o zagueiro Bremer sofreu uma ruptura do menisco medial no joelho esquerdo. Nesse sentido, o defensor, que teve passagem pela Seleção Brasileira, passará por uma nova cirurgia na carreira nas próximas horas.

“Esta manhã, em Lyon, Gleison Bremer passou por uma consulta médica com o Dr. Sonnery-Cottet, que diagnosticou uma ruptura do menisco medial no joelho esquerdo. Nas próximas horas, o jogador será submetido a uma meniscectomia artroscópica seletiva”, publicou o clube italiano.

Vale lembrar que em outubro de 2024, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e teve que ser cortado dos jogos da Seleção contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na carreira, ele soma cinco partidas pelo Brasil, sendo duas no Mundial de 2022.brasileira no currículo, sendo duas na Copa do Mundo de 2022.

Por fim, o atleta disputou apenas oito jogos na temporada 2024/25 e retornou aos treinamentos no final de julho de 2025. Na atual temporada, esteve em campo em cinco jogos, sendo titular em todos eles. Revelado pelo Atlético-MG, o zagueiro chegou ao Torino e permaneceu por quatro anos, antes de assinar com o arquirrival.