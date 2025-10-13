Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com desfalque na zaga, jovem de 17 anos pode estrear pelo Atlético

Com desfalque na zaga, jovem de 17 anos pode estrear pelo Atlético

Júnior Alonso e Alan Franco não foram liberados pelas seleções e serão desfalques para clássico contra o Cruzeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Atlético Mineiro pode ter a estreia no profissional do jovem zagueiro Vitão, de 17 anos, no confronto contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (15), pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo terá os desfalques do zagueiro Junior Alonso e o volante Alan Franco. As seleções paraguaias e equatoriana, respectivamente, não liberaram os jogadores após solicitação do clube mineiro. Além disso, o técnico Jorge Sampaoli também não poderá contar com o zagueiro Victor Hugo e o meia Igor Gomes. Eles receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Por fim, o zagueiro Lyanco passou por cirurgia no Tendão de Aquiles e não joga mais este ano. Já o outro zagueiro do Atlético, Ivan Román, é dúvida para a partida. Ele foi cortado da seleção chilena nos últimos dias com um diagnóstico de fratura na mão esquerda com necessidade de cirurgia, mas passa por reavaliação no Galo.

Dessa forma, Sampaoli tem dois zagueiros disponíveis para o confronto contra o Cruzeiro: Ruan Tressoldi, que tem apenas 72 minutos jogados desde que chegou ao Galo na janela do meio do ano, e o jovem Vitão, de apenas 17 anos que ainda não atuou pelo profissional.

Vitão chegou ao Galo em 2020 e recentemente renovou seu contrato com o clube até o fim de 2028. Ele, portanto, vem passando pelo processo de transição da base para o profissional. Aliás, chegou a ser relacionado para o duelo contra o São Paulo pelo time principal, mas ainda não estreou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar