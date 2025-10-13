Clubes italianos de olho em Montoro, do Botafogo

Saiba quem está de olho no Monstrinho, autor de três gols pelo Mais Tradicional até agora

Segundo a publicação, os clubes são Inter de Milão, Juventus, Milan, Torino, Como 1907, Parma e Udinese. Montoro, aliás, tem cidade italiana, algo que facilita um eventual negócio com a fera do Botafogo.

Destaque do Botafogo no segundo semestre, Montoro está na mira de sete clubes italianos. Segundo o portal “Calcio Mercato”, especializado em transferência de jogadores naquele país, olheiros se credenciaram na Copa do Mundo Sub-20, no Chile, para observar os passos do Monstrinho pela seleção argentina.

Montoro, porém, teve uma fratura na clavícula, nas oitavas de final, contra a Nigéria, e teve que voltar à Argentina para passar por uma cirurgia. O meia-atacante, revelado pelo Vélez Sarsfield, ainda não sabe se retornará ainda nesta temporada.

Os olheiros também têm outros nomes no radar, como, por exemplo, Mora (Tijuana), Andrada (Vélez), Iago (Flamengo), Prado (Internacional), Cruz (Paranaense) e Belé (Palmeiras).

O camisa 8 do Botafogo registra três gols e duas assistências em 16 aparições pelo Mais Tradicional. No Mundial, ele disputou quatro embates até se machucar. O meia-atacante chegou ao atual campeão brasileiro e da Libertadores em junho deste ano. O jogador assinou contrato até o fim de 2029.

