Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragemEmbalado por três vitórias, o Verdão do Oeste busca voltar ao G4 contra o Pantera, que joga a vida para tentar sair da zona de rebaixamento
A reta final da Série B do Brasileirão reserva um confronto de objetivos opostos nesta terça-feira (14). A Chapecoense recebe o Botafogo-SP às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Condá. A partida é uma das sete finais que restam para as duas equipes em suas lutas particulares: o time da casa briga pelo acesso, enquanto o visitante luta contra a queda.
O duelo coloca frente a frente equipes que vêm de vitória. A Chapecoense, quinta colocada com 50 pontos, busca o quarto triunfo seguido para retornar ao G4. Já o Botafogo-SP, 17º colocado com 32 pontos, precisa de um bom resultado fora de casa para ter a chance de deixar a zona de rebaixamento ao final da rodada.
Onde assistir
A partida entre Chapecoense e Botafogo-SP, nesta terça-feira (14), terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega a Chapecoense
A Chapecoense chega para a partida em seu melhor momento na competição e com a confiança em alta. A saber, a equipe catarinense vem de três vitórias consecutivas. Essa sequência, aliás, colocou o time na quinta posição, na porta da zona de acesso. Com isso, a Chape aposta no fator casa para pressionar os rivais diretos e voltar ao G4.
Apesar de viver ótima fase, o técnico Gilmar dal Pozzo terá dois desfalques para escalar a equipe. Os jogadores Bruno Leonardo e Marcinho estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o treinador será forçado a fazer mudanças no time titular para este confronto direto.
Como chega o Botafogo-SP
O Botafogo-SP chega a Chapecó também vindo de vitória, o que deu um novo ânimo à equipe na luta contra o rebaixamento. Apesar de ainda estar na 17ª posição, o time do interior paulista sabe que uma sequência de bons resultados nesta reta final pode garantir a permanência na Série B.
O técnico Ivan Izzo, no entanto, também tem desfalques importantes. Assim como o rival, a equipe tem dois jogadores suspensos. Por fim, os atletas Leandro Maciel e Jefferson Nem receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam a Chapecoense, obrigando o treinador a fazer mudanças na equipe que busca a reabilitação.
CHAPECOENSE X BOTAFOGO-SP
Série B do Brasileiro – 32ª rodada
Data e hora: 14 de outubro de 2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Eduardo Doma, Gabriel Inocêncio, Victor Caetano e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, David e Giovanni Augusto; Ítalo e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.
BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Guilherme Queiroz e Léo Gamalho. Técnico: Ivan Izzo.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Acacio Menezes Leao (PA) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
