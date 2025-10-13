Bruno Henrique é multado por gesto obsceno na Libertadores

Boa notícia para o Flamengo. O atacante Bruno Henrique recebeu apenas uma multa pelo gesto obsceno após a classificação sobre o Estudiantes, da Argentina, no último dia 25. Dessa forma, o jogador vai ter que pagar 25 mil dólares (cerca de R$ 136 mil) e está liberado para enfrentar o Racing, pela semifinal da Libertadores.

A Conmebol listou a repercussão da imagem em vários sites de notícias para dar início ao processo disciplinar contra o jogador. Dessa forma, Bruno Henrique foi citado nos artigos 11.2b e 11.2c, que falam em “comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias” e “violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo”.