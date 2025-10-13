Bruno Guimarães celebra bom momento e vê crescimento da Seleção: “Bem em todas as formações”

Meio-campista afirma que Ancelotti tem dado a confiança necessária e que está feliz por retornar ao Japão para o amistoso desta terça / Crédito: Jogada 10

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima, e a Seleção Brasileira tem feito amistosos para chegar a uma lista final para a disputa nos Estados Unidos, México e Canadá. Dentre os convocados para os compromissos na Ásia, Bruno Guimarães ganhou a confiança do técnico Carlo Ancelotti e esteve em todas as cinco partidas com o italiano no comando. Além disso, dos 30 jogos do Brasil depois do Mundial do Catar, o meio-campista foi titular em 25, enquanto esteve ausente em apenas duas partidas. Um histórico consistente que o credita a ser um dos favoritos a estar na próxima edição da maior competição de seleções do mundo.

“É um dos melhores momentos meus na Seleção. O ciclo veio de muita coisa, muito conturbado, muita coisa aconteceu, mas crescemos e estamos fortes na reta final individual e coletivamente. Estamos bem em todas as formações que o Mister passa. Quero seguir bem no meu clube para cada vez mais ganhar espaço, fazer o Mister feliz e seguir como titular, não sei se indiscutível, mas fazer um bom trabalho”, afirmou. “O professor tem passado muita confiança e vivo meu melhor momento na Seleção, o que é importante para mim. Estou feliz por voltar ao Japão onde já tive grandes memórias (campeão olímpico). Estudamos o Japão e o importante é o que vamos fazer no jogo. Ainda não sabemos qual vai ser a escalação, mas quem entrar em campo, vai desempenhar um bom futebol. Está chegando momento de Copa e é algo que nosso país esperar ansiosamente. Esperamos chegar bem e estou feliz com o momento que estou vivendo”, completou. Reta final de preparação e testes Apesar da consistência, Bruno Guimarães preferiu não cravar que estará na lista e citou que Ancelotti fará testes. Por fim, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, no Ajinomoto Stadium.