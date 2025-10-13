Balotelli critica atual geração da Itália: “Não há mais vontade de defender a seleção”Atacante, no Trento 2025 Sports, ressalta acreditar que o problema está na falta de orgulho dos jogadores pela camisa nacional
Tetracampeã mundial, a seleção da Itália tem enfrentado uma queda brusca de rendimento nos últimos anos. Afinal, a Azzurra não disputa uma Copa do Mundo desde 2014. Na busca por soluções, Mario Balotelli, no Trento 2025 Sports, ressaltou acreditar que o problema está na falta de orgulho dos jogadores pela camisa nacional. A seleção foi eliminada duas vezes na repescagem, contra Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022).
“Para mim a seleção é um grande tema de debate. Isto não é para atacar ninguém, mas muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defenderem a camisa da nação, não gosto disso. Quando eu ia para a seleção me sentia orgulhoso por representar a Itália e isso é o que, no meu entender, está faltando”, disse.
Vale lembrar que os italianos não passam da fase de grupos desde a edição de 2006, sediada na Alemanha, quando ficaram com a taça. Nas Eliminatórias da Europa, os comandados do técnico Gennaro Gattuso ocupam, no momento, a segunda colocação do Grupo I e terá pela frente duelos decisivos contra Estônia e Israel nos próximos dias.
Com a camisa da Azzurra, o atacante atuou em 36 partidas e foi vice-campeão e artilheiro da Eurocopa em 2012, além de ter disputado uma Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Com passagens por Inter de Milão, Milan e Manchester City, o jogador está sem clube desde julho, quando deixou o Genoa.
“Tenho algumas ofertas no momento, preciso decidir se assino ou não. Treino algumas vezes por semana e estou em ótima forma física. Recebi ofertas do exterior, mas esperava encontrar um time na Itália, então vou ver se consigo esperar pela janela de transferências em janeiro”, revelou.