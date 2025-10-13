Balotelli critica atual geração da Itália: “Não há mais vontade de defender a seleção”

Atacante, no Trento 2025 Sports, ressalta acreditar que o problema está na falta de orgulho dos jogadores pela camisa nacional / Crédito: Jogada 10

Tetracampeã mundial, a seleção da Itália tem enfrentado uma queda brusca de rendimento nos últimos anos. Afinal, a Azzurra não disputa uma Copa do Mundo desde 2014. Na busca por soluções, Mario Balotelli, no Trento 2025 Sports, ressaltou acreditar que o problema está na falta de orgulho dos jogadores pela camisa nacional. A seleção foi eliminada duas vezes na repescagem, contra Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022). “Para mim a seleção é um grande tema de debate. Isto não é para atacar ninguém, mas muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defenderem a camisa da nação, não gosto disso. Quando eu ia para a seleção me sentia orgulhoso por representar a Itália e isso é o que, no meu entender, está faltando”, disse.