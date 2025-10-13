Athletico x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragemFuracão quer voltar a vencer para não se distanciar do G4, enquanto Leão tenta manter sequência para subir na tabela
Na busca de manter vivo o sonho do acesso, Athletico e Avaí se enfrentam na noite desta terça-feira (14), às 21h30. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
Com os resultados da rodada, o Furacão chega ao jogo na sétima colocação, com 48 pontos, e já sabe que não volta para o G4, mesmo se vencer. Já o Leão, que é 11º colocado, com 43 pontos, tenta vencer para manter vivas suas últimas chances de acesso.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Athletico
Depois de duas derrotas fora de casa, o Rubro-Negro tenta se reencontrar com a vitória para não se afastar do G4. Sem chances de entrar no grupo do acesso nesta rodada, o Furacão tenta recuperar a moral antes do clássico contra o Coritiba. Para a partida, Odair Hellmann não contará com o atacante Velasco, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o treinador conta com os retornos do zagueiro Léo e do atacante Julimar. O Athletico também liga o alerta quanto aos pendurados para o Athletiba. Benavídez, Zapelli, Viveros e Alan Kardec estão com dois amarelos e podem perder a próxima partida.
Como chega o Avaí
Com poucas chances de conseguir o acesso, o Leão da Ilha precisa de uma vitória em Curitiba para se manter vivo na parte de cima da tabela. Depois de vencer a primeira no comando do time, Vinícius Bergantin tenta emplacar uma sequência positiva. Para a partida, o treinador tem a ausência do atacante Emerson Ramon.
ATHLETICO x AVAÍ
Campeonato Brasileiro Série B – 32ª rodada
Data e horário: 13/10/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Santos; Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Terán (Léo) e Léo Derik; Patrick e Zapelli; Dudu, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Juninho e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin.
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF)
VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)