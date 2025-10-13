Apenas 28% dos brasileiros acreditam no hexa em 2026, aponta pesquisa Quaest

Maioria dos torcedores segue descrente no título da Copa do Mundo, mesmo após a chegada do técnico Carlo Ancelotti à Seleção / Crédito: Jogada 10

A confiança dos torcedores brasileiros no hexacampeonato da Seleção ainda não decolou, mesmo com a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (13), revela que apenas 28% dos brasileiros acreditam que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de 2026. A maioria dos entrevistados, 61%, afirmou não acreditar na conquista. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 2 and 5 de outubro, antes da goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. O número atual representa uma leve oscilação positiva em relação à pesquisa anterior, realizada em abril, antes da estreia do treinador italiano. Naquela ocasião, 26% dos entrevistados acreditavam no título. A diferença, contudo, está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais. O que mudou de forma mais significativa foi o pessimismo: o percentual de pessoas que diziam que a Seleção não tinha chance de vencer caiu de 68% para os atuais 61%. O grupo dos que não souberam ou não quiseram responder aumentou de 6% para 11%.