Tomás Rincón pode desfalcar o Santos contra o Corinthians

O Santos confirmou na manhã deste domingo (12) a lesão do volante Tomás Rincón. Ele deixou o treino da última sexta-feira (10) com um incômodo na panturrilha esquerda e passou por exames que detectaram um edema muscular no local. Assim, ele pode ser desfalque no clássico contra o Corinthians na quarta-feira, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O jogador, atualmente reserva com Vojvoda, iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia no CT Rei Pelé. Apesar disso, Rincón é o ‘general’ do Santos e uma das lideranças do elenco, além de contar com o apreço de Neymar. O camisa 8 tem ao todo pelo Santos 74 jogos, com 2 gols marcados.