Taffarel elogia Hugo Souza e pede personalidade a Bento na Seleção

Treinador de goleiros do Brasil afirma que goleiro do Corinthians está pronto para ser titular diante do Japão / Crédito: Jogada 10

O Brasil terá Hugo Souza como titular diante do Japão, terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília). O goleiro do Corinthians fará a sua estreia pela Seleção Brasileira e de acordo com o treinador de goleiros, Taffarel, o jogador está pronto para encarar essa responsabilidade. “O Hugo está muito preparado. Vem trabalhando bastante, não só aqui na Seleção, mas também no clube. Então ele está com muito entusiasmo e isso que a gente quer dos jogadores. Essa preparação psicológica também. Nós queremos fazer esses testes, até para conhecer esse jogador no campo, jogando com a camisa da Seleção, assim como foi o Bento. Eu acho que é um momento muito bom, apropriado para ele e espero que faça um bom trabalho como o Bento fez”.

LEIA MAIS: Veja a escalação da Seleção Brasileira para o jogo contra o Japão A titularidade de Hugo Souza não chega a ser uma novidade, tendo em vista que o técnico Carlo Ancelotti já tinha revelado essa intenção na coletiva de convocação. Na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, o gol do Brasil foi defendido por Bento. Taffarel encheu o goleiro de elogios, porém cobrou do jogador mais personalidade dentro da Seleção. “Bento é um cara que é bom de trato, de coração. Um cara que escuta bastante, aliás fala pouco. A gente pega no pé para ele falar mais, para estar mais presente, porque goleiro tem que ter uma certa liderança aqui dentro, uma certa personalidade. A gente pede muito isso dele, porque tecnicamente é excelente. Ele melhorando esse lado, não tenho dúvida que vai ser um grande goleiro para o futuro do Brasil”. Disputa sadia Além de Hugo Souza e Bento, o Brasil conta nesta Data Fifa com o goleiro John, ex-Botafogo, e que atualmente defende o Nottingham Forest. O jogador foi convocado pela primeira vez e também foi elogiado por Taffarel. O treinador de goleiros afirmou que a disputa por posição está muito acirrada, mas sempre com respeito entre os convocados.

“A gente tem sempre uma relação muito boa aqui. Uma relação muita franca, direta. Todos eles sabem qual é o lugar deles, a posição deles aqui. Isso facilita bastante. Existe muito respeito um com o outro. O John chegou agora, a gente não conhecia, mas estava sendo monitorado. Ele mostrou que é um goleiro que pode estar aqui dentro. Infelizmente só há espaço para três. Mas o importante é que o Brasil tem goleiro. Se tiver qualquer problema, a gente vai estar bem servido”. Taffarel lembra do primeiro jogo contra o Japão O Brasil vai enfrentar o Japão pela 13ª vez e jamais perdeu. São 11 vitórias e dois empates. O primeiro confronto ocorreu em 1989, amistoso em São Januário, que foi vencido pela Seleção por 1 a 0. Taffarel foi o goleiro naquele jogo e relembrou com carinho da partida. “Lembrança boa. Foi o início meu na Seleção principal. Um amistoso estranho né, jogar um amistoso contra o Japão, no Brasil. Mas olhando hoje, para trás, uma coisa positiva estar nesta história da Seleção e desse jogo. E agora, em uma outra situação, como treinador de goleiros, tantos anos depois disso. É muito gratificante essa lembrança”.