Sub-17: Zagueiro da base do São Paulo é convocado para a Copa do Mundo

Promessa são-paulina, Lysander foi chamado para defender a Bolívia, no Mundial que ocorre no Qatar e começa em novembro

O zagueiro Lysander, da base do São Paulo, foi convocado pela Bolívia para disputar a Copa do Mundo Sub-17. A competição começa dia 3 de novembro, no Qatar. A equipe boliviana vai participar do torneio após 38 anos, beneficiado pela expansão do Mundial para 48 seleções.

“Agradeço a todos que sempre me apoiaram e estiveram comigo. Feliz em poder representar meu país e realizar mais um sonho de criança”, comemorou Lysander, que soma diversas convocações para as seleções de base da Bolívia.