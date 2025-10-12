São Paulo perde para o Deportivo Cali e dá adeus a Libertadores Feminina

Tricolor deixa a competição nas quartas de final; Marquínez e Paola García marcaram os gols da equipe colombiana / Crédito: Jogada 10

O São Paulo perdeu para o Deportivo Cali por 2 a 0, neste domingo (12), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, na Argentina, e está eliminado da Libertadores Feminina nas quartas de final. Os gols do jogo foram de Marquínez e Paola García. Dessa forma, o Deportivo Cali enfrenta na semifinal da competição o Colo Colo, que venceu o Libertad por 1 a 0, na quarta-feira (15), no Francisco Urbano, às 16h (de Brasília). Assim como nas quartas de final, a semi será em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo normal.

Vale ressaltar, portanto, que a decisão e a disputa do terceiro lugar serão no dia 8 de novembro. A outra semifinal será entre Corinthians e Ferroviária. O jogo No primeiro tempo, o São Paulo começou buscando mais o jogo, mas a melhor oportunidade foi do Deportivo aos 13 minutos. Kaká errou na marcação, Marquinez avançou sozinha e finalizou para grande defesa de Carlinha. Apesar do Tricolor seguir com mais posse de bola, foi o Deportivo que abriu o placar aos 33 minutos. Após um chutão pra frente, Kaká recuou para para Carlinha e Marquinez, desta vez, não desperdiçou.