Raphael Veiga supera Evair em ranking de gols pelo Palmeiras

Meia atinge a quarta posição entre os jogadores que mais balançaram as redes pelo Verdão na soma do Palestra Italia/Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

Raphael Veiga atingiu mais uma marca expressiva com a camisa do Palmeiras na goleada sobre o Juventude, no último sábado (11), pelo Brasileirão. O meio-campista anotou 55 gols no Allianz Parque, superou Evair e igualou Romeu Pellicciari. Assim, ele entrou na quarta posição entre os jogadores que mais marcaram gols pelo Verdão na soma do antigo estádio Palestra Italia com o atual Allianz Parque. Heitor é o líder do ranking com impressionantes 183 gols, seguido por Caetano Imparato, com 72, e Luizinho, com 62. Veiga, portanto, agora divide a quarta colocação com Pellicciari, deixando Evair logo atrás, com 54 gols marcados no estádio.