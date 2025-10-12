Rafael Leão é dispensado da seleção de Portugal

Rafael Leão é dispensado da seleção de PortugalJogador saiu do banco e entrou aos 29 minutos da vitória de Portugal em cima da Irlanda, mas será desfalque no confronto contra a Hungria
Rafael Leão, atacante do Milan e da seleção de Portugal, foi dispensado neste domingo (12) pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dos serviços à seleção nacional nesta Data Fifa, após vitória sobre a Irlanda por 1 a 0.
O técnico Roberto Martínez resolveu dispensar o jogador após analisar a condição física dele na partida. Assim, o atacante não compareceu ao treino neste domingo e já retornou para Itália. Além dele, Gonçalo Inácio também não compareceu as atividades, de acordo com o jornal “Record”.
Na vitória de Portugal por 1 a 0 em cima da Irlanda, no sábado (11), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Rafael Leão saiu do banco e entrou na partida aos 17 minutos do segundo tempo.
Com a dispensa, portanto, o atacante será desfalque de Portugal na partida contra a Hungria. O jogo será na terça-feira (14), no estádio de Alvalade, às 19h45 (de Brasília). Visando a preparação para o confronto, a seleção de Portugal volta a treinar na segunda-feira (13), na Cidade do Futebol.
