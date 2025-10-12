Neymar, do Santos, está na mira da Inter Miami, diz jornal

Clube norte-americano conta no elenco com Messi e Suárez, e quer reeditar o trio "MSN". Para isso, precisa do camisa 10 santista

Neymar pode estar de saída do Santos. Pelo menos foi o que informou o jornal britânico DailyMail. A notícia é de que o Inter Miami vai tentar a contratação do camisa 10 santista no fim do ano. O clube norte-americano pretende reeditar o trio “MSN” na Major League Soccer, com Messi, Suárez e Neymar.

Com a camisa do Barcelona, Neymar conquistou nove títulos ao lado de Messi e Suárez. No Santos, o contrato do camisa 10 se encerra em 31 de dezembro. O Príncipe voltou ao Peixe no final de janeiro. No entanto, as lesões tirou o atacante de diversos jogos.