Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar, do Santos, está na mira da Inter Miami, diz jornal

Neymar, do Santos, está na mira da Inter Miami, diz jornal

Clube norte-americano conta no elenco com Messi e Suárez, e quer reeditar o trio "MSN". Para isso, precisa do camisa 10 santista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neymar pode estar de saída do Santos. Pelo menos foi o que informou o jornal britânico DailyMail. A notícia é de que o Inter Miami vai tentar a contratação do camisa 10 santista no fim do ano. O clube norte-americano pretende reeditar o trio “MSN” na Major League Soccer, com Messi, Suárez e Neymar.

Com a camisa do Barcelona, Neymar conquistou nove títulos ao lado de Messi e Suárez. No Santos, o contrato do camisa 10 se encerra em 31 de dezembro. O Príncipe voltou ao Peixe no final de janeiro. No entanto, as lesões tirou o atacante de diversos jogos.

LEIA MAIS: Neymar confirma presença na World Cup Nations de 2026 da Kings League

Atualmente, Neymar está em recuperação de uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. O atacante tem por objetivo ser convocado pela Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026, a última do jogador, que defendeu a Amarelinha nas últimas três edições.

Neymar soma sete gols e quatro assistências, em 23 partidas na temporada. Durante o ano, o atacante chegou a receber sondagens da MLS, mas o jogador decidiu permanecer no Santos. O presidente santista, Marcelo Teixeira, quer a permanência do jogador para o ano que vem, mas entende que ainda é cedo para tratar sobre o assunto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar