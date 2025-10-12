Montoro posta agradecimento ao Botafogo por sonho realizado

Meia argentino passou por cirurgia na clavícula e tranquiliza torcedores. Jogador ainda não tem previsão para voltar a jogar pelo Botafogo

Depois de realizar uma cirurgia no ombro após sofrer fratura na clavícula, Montoro se manifestou nas redes sociais. O jogador fez questão de tranquilizar os torcedores e aproveitou para agradecer o Botafogo pela realização de um sonho.

“A operação correu bem. Agradeço ao Botafogo por me dar a oportunidade de realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo com a minha seleção. Agora estou focado na minha recuperação e ansioso para voltar ao Fogão em breve. Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho”.