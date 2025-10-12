Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Montoro posta agradecimento ao Botafogo por sonho realizado

Meia argentino passou por cirurgia na clavícula e tranquiliza torcedores. Jogador ainda não tem previsão para voltar a jogar pelo Botafogo
Depois de realizar uma cirurgia no ombro após sofrer fratura na clavícula, Montoro se manifestou nas redes sociais. O jogador fez questão de tranquilizar os torcedores e aproveitou para agradecer o Botafogo pela realização de um sonho.

“A operação correu bem. Agradeço ao Botafogo por me dar a oportunidade de realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo com a minha seleção. Agora estou focado na minha recuperação e ansioso para voltar ao Fogão em breve. Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho”.

O Botafogo não estimou um prazo para o retorno de Montoro aos gramados. No entanto, há possibilidade do jogador voltar a jogar apenas no ano que vem. A primeira temporada da joia tem sido promissora. Em 18 jogos, o meia marcou três gols e deu duas assistências.

