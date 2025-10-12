Memphis Depay em dia de gala na vitória da Holanda sobre a Finlândia

Corintiano deu duas assistências e fez um gol no 4 a 0 que deixa holandeses a uma vitória da classificação para a Copa do Mundo

A Holanda, com 16 pontos, abre vantagem diante da Polônia (10 pontos, 5 jogos) e manteve a Finlândia com 10 pontos (em 7 jogos), praticamente eliminando o rival escandinavo deste domingo da briga por uma vaga na Copa. Na próxima rodada os holandeses enfrentam a Polônia fora de casa. Vencendo, garantie vaga antecipada em mais uma Copa do Mundo.

A Holanda e Memphis Depay vão muito bem nas Eliminatórias da Europa. Neste domingo, 12/10, na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã, a Laranja Mecânica não encontrou dificuldades para golear a Finlândia, em jogo pela sétima rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo por 4 a 0. E se Depay anda fazendo menos do que se espera dele no Corinthians, na seleção ele sobra. Afinal, fez um gol e deu assistência para outros dois., de Mallen e Van Djik. O outro foi de Gakpo, mas quando Memphis jánão estava em campo. Assim, o atacante chega aos sete gols na competição, ficando apenas atrás do norueguês Haaland na tabela de artilheiros da competição, que tem 12 grupos e 54 seleções.

Veja aqui como foi a dura vitória de Portugal contra a Irlanda.

Regulamento das Eliminatórias da Europa

Pelo regulamento, as 12 seleções que vencerem seus grupos nas Eliminatórias da Europa garantem vaga direta na Copa do Mundo. Os 12 segundos colocados e as quatro seleções melhores ranqueadas pela Liga das Nações que não ficaram nos dois primeiros lugares nos grupos disputarão a repescagem. Essas 16 equipes serão divididas em quatro chaves de mata-mata. Os quatro vencedores desses confrontos também se classificam para a Copa.

Como foi a vitória da Holanda e o show de Memphis Depay

A Holanda sobrou em campo. Chegou a ter 80% de posse de bola e, em certo momento, trocou passes por três minutos seguidos sem que a Finlândia tocasse na bola sequer uma vez. O primeiro gol saiu logo aos oito minutos, quando Malen recebeu pela esquerda, cortou para o meio, tabelou com Depay e, na entrada da área, fez 1 a 0. Aos 16, Depay cobrou falta e colocou na cabeça de Van Dijk. O zagueiro e capitão da equipe, celebrando dez anos de seleção e 86 jogos, marcou de cabeça.

Depay ainda chegou ao seu gol aos 37 minutos. No segunso tempo, com 3 a 0 de frente, a Holanda diminuiu a intensidade. Depay saiu aos 15minutos, sob aplausos da torcida. a Holanda chegou a fazer um gol com Mallen, mas anulado. No fim, Gakpo ampliou com um belo gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.